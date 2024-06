Mères isolées et précaires. Comment Attal et son gouvernement s’en prennent aux familles monoparentales

Maman isolée : une réalité déjà très précaire

Aujourd’hui, une famille sur quatre est une famille monoparentale, et dans 83% des cas, ce sont des mamans isolées qui en sont à la tête, comme l’indiquent les chiffres de l’association Collective des mères isolées dans une tribune parue dans le Monde. Dans cette même tribune, qui vise à dénoncer la précarité dont souffrent les mères isolées, on apprend sans surprise que les familles monoparentales sont plus touchées par la précarité que les autres familles (40% d’entre elles vivent sous le seuil de pauvreté) et sont surreprésentées dans les quartiers populaires, avec notamment 37% d’entre elles qui sont locataires d’un logement social et 24% sont touchées par le mal-logement.

Face à ces chiffres, on comprend vite que la question de la monoparentalité est une question genrée, qui touche en premier lieu des femmes dans une société patriarcale qui place au cœur de son fonctionnement la sacro-sainte famille nucléaire, mais que c’est aussi une réalité sociale précaire qui touche l’ensemble de la famille, c’est-à-dire non seulement la mère mais aussi les enfants. Et ce d’autant plus dans le contexte actuel de crise sociale et d’inflation, où l’État s’attaque en premier lieu aux plus précaires et aux quartiers populaires.

On pense par exemple à la récente réforme du logement social qui va aggraver les difficultés d’accès aux logements sociaux pour les plus précaires, alors qu’on sait que les familles monoparentales sont deux fois plus exposées à la discrimination dans la recherche d’un logement que les familles biparentales (présence des deux parents), ou encore aux dernières annonces concernant la nouvelle réforme assurance chômage, une réforme d’une grande violence contre les travailleurs les plus précaires sur laquelle comptent le gouvernement et le MEDEF pour attaquer brutalement l’ensemble du monde du travail.

En définitive, la réalité des mères isolées aujourd’hui est plus que précaire, et cela constitue déjà une première violence de l’État, tout comme le fait que ces familles vivent souvent dans des quartiers populaires où l’on sait que l’accès aux services publics élémentaires comme la santé où l’éducation sont plus difficiles. A cela s’ajoute désormais l’offensive réactionnaire que mène le gouvernement et qui vise justement en premier lieu ces familles pourtant déjà fragiles à travers l’installation d’une rhétorique de stigmatisation des parents considérés comme “défaillants”.

Attal entend remettre “l’autorité au coeur de la République” en stigmatisant les mères isolées

Ces derniers mois ont été largement marqués par un tournant réactionnaire du gouvernement qui vise en particulier la jeunesse, les quartiers populaires, et les travailleurs et travailleuses précaires en réponse aux mobilisations contre la réforme des retraites, et aux révoltes massives des quartiers populaires contre les violences policières suite à la mort de Nahel. C’est notamment via tout un discours de stigmatisation des familles que Macron et son gouvernement cherchent à se présenter comme “les garants du retour à l’autorité”.

On se souvient notamment de la rhétorique de Dupond-Moretti pendant les révoltes des quartiers populaires qui disait aux familles “tenez vos gosses” et qui agitait dans tous les médias un chiffre “choc” : 60% des condamnations suites aux révoltes visaient des jeunes issus de familles monoparentales. Comme le soulignait Agnès Aoudai co-présidente du Mouvement des mères isolées (MMI) pour le Huffingtonpost la réponse de l’État c’est “toujours de la répression et de l’individualisation, sans prendre en compte le contexte social et économique qui peut engendrer de la violence , avant d’ajouter “on passe notre vie à se battre pour la survie de nos gosses et on est en train de nous dire qu’on les élève mal et qu’on en fait des délinquants ? C’est hyper violent.”

Au-delà du discours, c’est aussi un ensemble de mesures autoritaires et répressives que souhaite mettre en place le gouvernement. D’un côté, Attal s’attaque aux jeunes et veut baisser l’âge des comparutions immédiates à 16 ans, envoyer les jeunes au SNU, les contraindre à porter l’uniforme à l’école et même parfois les écarter de leur famille en les envoyant en foyer… Et dans le même temps, le gouvernement cherche à réprimer plus sévèrement les “manquements des parents à leurs obligations” en instaurant des travaux d’intérêts généraux pour ceux considérés “défaillants”, ou en distribuant des amendes aux familles comme le suggérait le Premier ministre dans son discours des 100 jours.

Non loin de s’en cacher, le gouvernement sait parfaitement qui il vise. Attal n’hésitait pas à le préciser dans ce même discours : “nous savons bien que ce sont souvent des femmes seules tandis que le père a démissionné”, ce à quoi Macron a renchéri quelques semaines plus tard dans le magazine Elle en évoquant un devoir de visite des pères avec un discours qui rappelle un slogan de la Manif pour tous. Bien loin de répondre aux problèmes des ces familles, les discours d’Attal et Macron reflètent profondément leur volonté patriarcale de rétablir l’ordre par la sacralisation du couple parental et de l’autorité paternelle, d’imposer un contrôle accru des pratiques parentales et de restaurer le “cadre familial” qui serait la “cellule de base de notre société” (d’après les mots d’Attal dans son discours)...

Mais qui est défaillant ?

C’est donc tout un tas d’injonctions contradictoires et de violences symboliques que le gouvernement fait peser sur ces femmes, qui sont déjà fragilisées par des situations précaires. Elles qui ne sont jamais “assez” (sévères, exigeantes, présentes) et qui sont toujours culpabilisées et tenues pour responsables des agissements de leurs enfants afin d’éloigner toute responsabilité du gouvernement et ses politiques austéritaires et répressives qui sont les réels problèmes. Car, dans le même temps, le gouvernement s’attaque brutalement à l’école et à la jeunesse, en particulier celle des quartiers populaires.

Si Attal avait fait la promesse en juillet 2023 qu’il y aurait un enseignant devant chaque classe, la réalité a été bien différente et la rentrée 2023 a été marquée par un cruel manque de moyens et de personnel, notamment dans les académies les plus en difficultés comme celle de Créteil, de Versailles, de Mayotte ou encore de Guyane. Dans ce contexte, l’année scolaire a été marquée par de nombreuses mobilisations dans l’éducation, particulièrement dans le 93 où parents, personnels et élèves ont lutté ensemble pour un plan d’urgence dans le 93 et contre le “choc des savoirs”.

C’est donc avant tout l’école actuelle et le système qui semblent défaillants, et pas ces familles qui sont sans cesse attaquées par l’ensemble des offensives du gouvernement, que ce soit sur le terrain de l’islamophobie, des violences d’État ou des attaques envers les classes laborieuses. D’ailleurs, c’est aussi les parents qui sont attaqués lorsque le gouvernement décide de mettre au cœur de sa politique de rentrée l’offensive contre les abayas à l’école, une offensive qui vise d’une part à mater la jeunesse des quartiers populaires, mais aussi à stigmatiser et culpabiliser toujours plus ces familles qui seraient sans cesse en échec et particulièrement les mères isolées pointées du doigt pour leur laxisme permanent du fait de leur position de femme. Il s’agit donc encore d’une attaque ultra patriarcale et raciste à travers laquelle Attal et son gouvernement cherchent à s’insérer dans les familles pour mieux contrôler et formater la jeunesse, et mettre au pas les quartiers populaires.

En définitive, tandis que le gouvernement poursuit toujours plus ses offensives économiques (réforme de l’assurance chômage, potentielle coupure du budget de l’ALD), racistes (loi immigration, répression politique et syndicale, traitement colonial du peuple kanak), on voit aussi qu’il cherche à replacer au cœur de son projet de société la sacro-sainte famille nucléaire en tant qu’institution afin de mieux réprimer chaque comportement qui dévierait de la route tracée par celui-ci. Si le gouvernement s’attaque aux plus précaires en les pointant comme défaillants, nous répondons que c’est bel et bien ce système qui n’a de cesse de s’attaquer aux plus précaires et donc en première ligne aux mères isolées qui est défaillant, même profondément pourrissant.