Nouveau variant Covid : le jour sans fin du laisser-faire pandémique

Cet article a été écrit par une biologiste de l’évolution, et relu par une biologiste moléculaire et une virologue

Depuis deux semaines, la presse française alerte sur un nouveau variant de SARS-CoV-2, le virus causant le Covid-19, à l’origine d’une hausse des hospitalisations en Asie. Du nom d’NB.1.8.1, ce variant apparu d’abord en Chine combine deux traits qui le rendent particulièrement efficace à infecter les humains : d’une part, il présente une forte « évasion immunitaire », c’est à dire que les anticorps peinent à l’identifier et le détruire ; d’autre part, il a une forte affinité avec ACE2, le récepteur présent sur nos cellules qui lui sert de « porte d’entrée ». Le variant a maintenant été détecté sur le sol européen et circule en France, où il représentait déjà 25% des échantillons de Covid-19 recensés sur la base de données génomique GISAID à la date du 6 juin. Tous les experts interrogés par la presse se veulent néanmoins rassurants : ce variant ne serait pas « plus virulent » que les précédents. Bien qu’aucun des éléments présentés dans la presse ne soient faux, l’histoire qu’ils racontent donne une vision radicalement faussée de la pandémie de Covid-19 toujours en cours, et de son impact aussi brutal qu’invisibilisé sur la classe ouvrière mondiale.

S’étonner de l’arrivée d’une nouvelle vague tous les 6 à 9 mois est comme s’étonner au matin du retour du soleil

Quand et comment la pandémie de Covid-19 s’est-elle « finie » ? A cette question piège, la réponse semble être : 2022, grâce au vaccin. Pour ses vœux du nouvel an, quatre mois avant le premier tour de l’élection présidentielle, Macron ne l’annonçait-il pas ? « 2022, peut-être, sera l’année de sortie de l’épidémie ». Quelques semaines plus tard, le vaccin et le pass associé sont présentés comme la solution miracle, sur fond d’autoritarisme sanitaire. Il faut dire que la France et les autres pays du bloc impérialiste viennent de passer une année à se les arracher, accaparant des surplus de doses délirants et protégeant les brevets, au détriment des pays pauvres et au grand bénéfice de l’industrie pharmaceutique. Puis en août, la fin de l’urgence sanitaire est votée. Pandémie enterrée, donc. Mais alors, pourquoi l’année 2022 bat-elle les records d’hospitalisations pour cause de Covid-19 depuis l’arrivée du virus ? La mise en scène de la victoire contre le virus n’est pas cantonnée à la France : on citera par exemple le président Biden qui, quelques semaines avant les élections de mi-mandat de l’automne 2022, déclarait lui aussi « The pandemic is over ». Ce qui ne l’empêchera pas de se retirer de la course présidentielle en 2024 suite à une infection au Covid-19.

La réalité est que le vaccin contre le Covid-19, bien qu’il ait sauvé des millions de vie et continue d’être un outil de protection important dans les pays riches, n’a jamais eu la capacité de mettre fin à la pandémie. En effet, son point fort est que, en préparant notre système immunitaire à reconnaître le virus, il diminue drastiquement les chances qu’une infection cause des symptômes sévères. Mais le vaccin a trois faiblesses. Premièrement, la mémoire immunitaire qu’il confère, tout comme celle que confère une infection naturelle au SARS-CoV-2 d’ailleurs, diminue au bout de quelques mois. Deuxièmement, s’il agit efficacement sur la gravité des symptômes, il n’a qu’un impact limité sur les risques d’attraper, et de transmettre, le virus. Celui-ci continue donc sa course, même dans des populations vaccinées. Troisièmement, il protège peu contre le Covid Long, c’est-à-dire le développement d’une forme longue et handicapante de la maladie, ou l’apparition de séquelles décalées dans le temps, parfois mortelles. Mais nous y reviendrons plus bas. A noter enfin que ces trois faiblesses pourront peut-être un jour être résolues par une nouvelle génération de vaccins actuellement en développement, administrés en spray nasal et à l’effet dit « stérilisant » sur le virus, c’est-à-dire capables d’empêcher complètement l’infection.

Le Covid-19 circule toujours, donc, et il le fait dans une dynamique régulière de vagues et de creux. Des creux tout relatifs, car le virus est souvent loin de disparaître lors de ces derniers – il cause simplement moins de problèmes logistiques d’ampleur, dans les hôpitaux ou dans la production, et n’appelle donc pas de réaction des autorités. S’il est difficile de prévoir quel(s) variant(s) seront les protagonistes de la prochaine vague, et quand exactement elle frappera une région donnée, l’existence de prochaines vagues est, elle, inéluctable. D’une part, car l’immunité acquise par la population lors d’une vague s’érode en quelques mois, préparant le terrain à la vague suivante. D’autre part, car au gré de la sélection naturelle qui agit sur le virus, des variants apparaissent régulièrement qui sont suffisamment différents des précédents pour se représenter à peu près incognito aux portes de nos systèmes immunitaires. L’évolution est d’autant plus rapide que la circulation du virus est large : d’un point de vue strictement épidémiologique, la gestion nationaliste de la pandémie n’a jamais été autre chose qu’une impasse. Seule une approche internationaliste, qui n’abandonne aucune population au virus, est à même de contenir l’émergence de variants toujours plus contagieux, et ainsi garantir la sécurité de tous et toutes sur la planète. Un internationalisme incompatible avec la mainmise de grands groupes privés sur les solutions pharmaceutiques (tests, vaccins, médicaments) comme matérielles (masques, équipement de purification de l’air intérieur), comme nous le détaillons plus bas.

Pour en revenir à la vague associée à NB.1.8.1 qui frappe actuellement la Chine, et qui fait s’exclamer « Encore ! » à BFMTV : elle ne constitue donc en rien une anomalie dans la circulation du virus. La figure ci-dessous, qui montre les fluctuations du virus du Covid-19 à Hong Kong depuis 2022, l’illustre clairement. Elle est extraite du Bulletin hebdomadaire de la Division de la Surveillance des Maladies Transmissibles, émis par le Centre pour la Protection de la Santé de Hong Kong, en date du 29 mai 2025. Les données sont issues de la surveillance des eaux usées : des stations de prélèvement quantifient en continu la quantité d’ARN viral présent dans l’eau. Cet ARN ne pose pas de risque infectieux, il s’agit de débris de virus rejetés dans les selles des personnes infectées. Sa concentration dans les eaux usées est donc proportionnelle au nombre de personnes infectées.

De nombreux pays possèdent un système de surveillance similaire, et bien souvent il s’agit du dernier indicateur à peu près fiable de la circulation du virus, les campagnes de tests systématiques ayant été abandonnées il y a bien longtemps. En France, les données du dispositif Sum’Eau sont disponibles sur le site du gouvernement et divers outils de visualisation interactifs. On y constate que l’hiver et le printemps 2025 ont été relativement épargnés, ce qui laisse redouter une vague estivale d’ampleur. Les indicateurs sont d’ailleurs actuellement en hausse. Si NB.1.8.1 sera un variant dominant cet été, ou si ce rôle sera laissé à d’autres « variants sous surveillance » listés par l’OMS, est actuellement affaire de spéculation et de modélisation pointue. La souche LP.8.1, par exemple, qui domine aux Etats-Unis, est un autre candidat potentiel, et l’Agence Européenne des Médicaments a recommandé le 17 mai que la prochaine mise à jour du vaccin à l’automne se focalise dessus.

Le Covid-19 tue moins dans la phase aiguë de l’infection, mais ses séquelles, elles, fragilisent et handicapent toujours en masse

La virulence d’un pathogène est sa capacité intrinsèque à infliger des dégâts à l’organisme qu’il infecte. Pour autant que puissent en juger les chercheurs, les variants actuellement en circulation sont à peu près aussi virulents que la souche ancestrale du SARS-CoV-2, celle qui a dévasté le monde en 2020, et le sont moins que les souches Alpha, Beta et Delta qui ont circulé en 2021. Sa létalité, en revanche, a baissé, c’est-à-dire la probabilité de mourir d’une infection : cette dernière dépend en effet de la virulence, mais aussi de la capacité du système immunitaire à se défendre. Dans l’ensemble, les personnes ayant survécu au virus, et/ou ayant été vaccinées, même il y a un certain temps, sont moins à risque de formes aiguës mortelles qu’en 2020, lorsque le virus était complètement inconnu des systèmes immunitaires des humains. La mortalité, enfin, se mesure au niveau d’une population donnée : c’est le nombre de morts causés par un pathogène dans une certaine population et sur une certaine période. Un variant, même relativement moins virulent que d’autres, peut causer une hécatombe dès lors que sa contagiosité lui permet de tenter sa chance dans un grand nombre de personnes. C’était le cas d’Omicron : extrêmement contagieux, il a ravagé la population mondiale à l’hiver 2021-2022 et causé une importante surmortalité [1]. La plupart des variants actuels sont ses descendants.

La doctrine de santé publique actuelle divise la population en deux catégories : les « vulnérables » au Covid-19, à risque élevé de forme grave, à qui l’on propose mollement comme protection une vaccination deux fois par an et de croiser les doigts, et les autres. Cette division est un danger pour notre classe à deux égards. Le premier, c’est que cette catégorie des « vulnérables » est un vecteur important d’une idéologie validiste, en normalisant la mise en danger de certains, pour faire l’économie de mesures structurelles de prévention. Comprendre : il ne faut pas s’inquiéter de la vague de Covid-19 en approche, elle n’est dangereuse que pour les personnes âgées, enceintes, diabétiques, immunodéprimées, handicapées, malades chroniques, obèses, cardiaques… Deuxièmement, cette catégorie des « vulnérables » dessine aussi, en creux, celle des « invulnérables », pour qui le Covid-19 ne serait qu’un rhume.

Or, le Covid-19 n’est un rhume pour personne. Il ne s’agit pas d’une maladie respiratoire, mais multi-organe. L’abondante littérature scientifique dresse une liste vertigineuse des problèmes de santé dont le virus augmente la probabilité sur le long terme, du diabète aux AVC, en passant par l’infarctus, certains cancers, la démence précoce, la réactivation d’autres virus en dormance, déclenchant zona ou sclérose en plaques... Certaines séquelles d’une infection (ou énième réinfection) sont donc décalées dans le temps. D’autres, au contraire, accompagnent la phase initiale de l’infection puis persistent dans le temps : perte d’odorat, fatigue, susceptibilité accrue aux autres infections, acouphènes, toux persistante, essoufflement, brouillard mental, troubles neurologiques ou gastriques, malaise post-effort (signe à prendre immédiatement au sérieux d’une potentielle encéphalomyélite myalgique)... Au total, la littérature scientifique estime qu’une infection sur 10 mène à un Covid Long, et si certains facteurs y prédisposent plus que d’autres, absolument personne n’est épargné par ce risque. Il s’agit dorénavant de la maladie chronique la plus répandue chez les enfants, comme alerte le Journal de l’Association Américaine de Médecine dans un article paru en mai et s’adressant aux parents. De son côté, Santé Publique France estimait à 2 millions le nombre de personnes souffrant d’un Covid Long en France fin 2022. L’errance médicale et l’absence de soins adaptés sont le point commun au vécu de beaucoup de patients. S’il existe des traitements symptomatiques pour certaines formes de Covid Long, ce n’est pas le cas de toutes, et aucun traitement de fond n’est connu à l’heure actuelle.

Soumis à plusieurs vagues de Covid-19 par an, souvent en l’ignorant complètement, les travailleurs et leurs enfants accumulent donc les problèmes de santé à cause du virus depuis 5 ans. Et cela commence à avoir un coût pour le patronat et les finances publiques, peu compatible avec les objectifs austéritaires des gouvernements successifs. Plutôt que de s’attaquer à la maladie, c’est donc aux services publics et aux aides sociales qu’ils s’attaquent, avec la casse de l’hôpital public justifiée par la fable du « trou de la sécu », l’augmentation des jours de carence dans le public et le privé, les attaques sur les travailleurs handicapés, ou la conditionnalisation du RSA à une santé qui permet 15h d’activité hebdomadaires. La source d’économies la plus cynique et la plus radicale, dont la possibilité se profile maintenant à l’horizon, est celle mise sur la table par la récente loi sur le suicide assisté en « fin de vie », dont les critères d’éligibilité juridiquement flous s’appliquent déjà à de nombreux malades chroniques et personnes handicapées. Tout un programme.

Un programme ouvrier et offensif sera nécessaire pour enrayer la pandémie de Covid-19 et reprendre la main sur notre santé au travail et dans les lieux d’étude

Les politiques de laisser-faire pandémique font reposer sur des mesures individuelles contraignantes tout espoir de se protéger du Covid-19. On prendra tout de même la peine de les lister. Pour booster son système immunitaire, une campagne de vaccination, ouverte à tous et toutes et encore gratuite, est actuellement en cours jusqu’au 30 juin. En cas de suspicion de Covid-19, s’isoler ou porter un masque FFP2 permet de protéger les autres. Confirmer l’infection par un test est toujours une option, mais de plus en plus difficile maintenant que les tests PCR, fiables, ne sont plus remboursés sans ordonnance, forçant à courir chez un médecin ou à se tourner vers les autotests peu sensibles vendus en pharmacie pour limiter la dépense. Enfin, la façon la plus fiable d’éviter l’infection reste encore le port d’un masque FFP2 bien ajusté dans les lieux fréquentés, a fortiori lorsque les sites de « météo covid » affichent une flambée des cas.

Mais ces mesures individualisantes ne sont que des sparadraps sur une jambe de bois, tant qu’aucune mesure structurelle ne sera prise pour limiter la circulation du virus dans les lieux de travail et d’étude, les hôpitaux, et les établissements accueillant du public. Et de telles mesures sont techniquement très simples. Le Covid-19 est une maladie aéroportée, c’est-à-dire qu’elle se transmet par les aérosols invisibles émis à chaque expiration, et qui s’accumulent dans une pièce comme le ferait de la fumée de tabac. C’est aussi le cas de la grippe, des rhumes, de la rougeole, du mpox, ou de la coqueluche, pour citer des maladies qui ont connu ces dernières années des records de circulation. L’air que l’on respire, au même titre que l’eau que l’on boit, est donc un fluide qui peut être porteur de polluants et de pathogènes. Et au même titre que l’eau, il peut être renouvelé (par l’installation d’aérations naturelles ou mécaniques suffisantes), filtré (par des filtres au standard HEPA, qui capturent aussi polluants chimiques et pollen) ou désinfecté (par des lampes UV-C lointains qui s’installent au plafond).

La qualité de l’air intérieur est donc un enjeu de santé publique central pour drastiquement et structurellement limiter la circulation de tous les virus aéroportés. Il s’agit aussi d’une revendication concrète dont pourraient s’emparer immédiatement le mouvement ouvrier et le mouvement étudiant. A ce titre, la grève qui a eu lieu en février à la bibliothèque Parmentier, à Paris, fait figure de première. Les bibliothécaires réclamaient des travaux de mise aux normes de l’aération, pour la sécurité des travailleurs comme celle des usagers. Elle illustre le rôle central qu’a le mouvement ouvrier dans l’enrayement de la pandémie, seul à même d’arracher au patronat des garanties de sécurité sur les lieux de travail, que ce soit face aux risques sanitaires ou aux accidents du travail. Historiquement, la fin des années 1800 et les années 1960-70 sont deux périodes particulièrement marquées par les luttes ouvrières contre les atteintes sanitaires dont étaient victimes les travailleurs, en particulier dans les usines. Ce n’est que par des grèves, appuyées par des comités de scientifiques au service du mouvement ouvrier, que des améliorations et des droits ont pu être arrachées, allant même jusqu’à imposer, dans la Lombardie des années 70, un véritable contrôle ouvrier sur l’environnement de travail, avec les SMAL, les Services Médicaux pour l’Environnement de Travail.

Une telle bataille pour la prévention des risques ne peut qu’aller de pair avec une lutte d’ampleur contre l’austérité et la marche à la guerre qui lui fournit sa justification morbide, et pour les droits des personnes accidentées, malades et handicapées.

Pour l’expropriation sous contrôle ouvrier du complexe industriel sanitaire, et la levée de tous les brevets

La production du matériel médical et pharmaceutique, nécessaire à prévenir et soigner le Covid-19, est entre les mains de compagnies privées. Le capitalisme est souvent présenté par ses partisans comme une force progressiste pour l’humanité, la saine compétition entre propriétaires d’industries les poussant toujours à innover pour le plus grand bien. En réalité, c’est tout l’inverse : les prouesses scientifiques que l’industrie monnaye à prix d’or bénéficieraient à l’humanité bien plus, si elles étaient sous le contrôle des travailleurs de la recherche qui les élaborent, et de ceux des usines qui les produisent.

Les brevets sont un outil de racket, autant qu’une source de lenteur et de pénuries. On se rappellera le refus meurtrier des industriels de lever les brevets sur les valves de respirateurs au plus fort de la submersion hospitalière en 2020, puis sur les vaccins, malgré les demandes officielles de certains gouvernements. En vendant les vaccins au plus offrant en début de pandémie, les laboratoires pharmaceutiques ont aussi privé les pays pauvres de couverture vaccinale, tout en laissant les pays impérialistes se gaver d’un stock de doses excédentaire, quitte à les laisser périmer par millions ensuite. Des enquêtes ont même démontré que certaines compagnies pharmaceutiques sont capables d’orchestrer délibérément des pénuries de médicaments, par exemple anti-cancéreux, pour augmenter leurs profits. Par ailleurs, la compétition entre laboratoires pour être le premier sur un marché empêche toute coopération entre équipes et freine ainsi les découvertes. Enfin, ce sont encore les brevets qui permettent de vendre certains médicaments à des coûts si exorbitants qu’ils en deviennent prohibitifs pour le plus grand nombre. En ce qui concerne le Covid-19, les quelques médicaments qui ont démontré une efficacité lors d’une infection, tels le Paxlovid ou le Remdesivir, sont vendus pour quelques centaines voire milliers de dollars par traitement. Pour le Remdesivir, le coût réel de production estimé par des ONG s’élève à… 9 dollars. A noter que ces traitements sont théoriquement recommandés en France par la HAS en cas de risque de forme grave. En pratique, ils sont quasiment inaccessibles.

Les profits engrangés par l’industrie pharmaceutique sont d’autant plus obscènes que les découvertes qu’elle monnaye sont financées quasi intégralement par de l’argent public. Chaque nouveau traitement mis sur le marché a été permis par l’immense savoir scientifique accumulé par la recherche publique, par la formation de chercheurs et d’ingénieurs à l’université publique, par les aides publiques soutenant la recherche appliquée de laboratoires privés, et parfois même, par les commandes publiques anticipant la production avant même son démarrage. Les coûts du long processus de recherche sont socialisés ; la dernière étape, celle du brevet puis du profit, est privatisée. L’aboutissement d’un parcours de recherche dépendant in fine des industriels, la logique de la rentabilité préside donc également aux directions prises par la recherche. Tous les “marchés” (comprendre : malades) ne sont pas aussi rentables… Et tout l’argent public qui finit dans les poches des actionnaires de la pharmaceutique est autant d’argent qui ne va pas dans davantage de recherche, notamment pour caractériser, comprendre et traiter le Covid Long, une maladie multiforme qui handicapait déjà 65 millions de personnes dans le monde en 2023, selon une étude publiée dans le journal Nature Reviews Microbiology, et dont le nombre de victimes croît chaque jour.

Enfin, la mainmise des capitalistes sur l’industrie pharmaceutique est un terreau fertile pour le déploiement de théories complotistes par des acteurs réactionnaires et majoritairement d’extrême droite, comme l’actuel ministre de la santé de Trump, JF Kennedy Jr, importante figure antivax dès le début de la pandémie. L’autoritarisme qui a accompagné les confinements puis les premières campagnes de vaccination en France, ainsi que les déclarations clairement contradictoires des autorités (notamment sur l’utilité des masques dont il fallait cacher la pénurie), n’ont fait qu’ajouter à la méfiance de la population envers la solution vaccinale proposée. Mais la logique de course aux profits de “Big Pharma” n’implique pas que ses produits soient forcément frauduleux : au contraire, les avancées scientifiques qu’elle monnaye sont la plupart du temps fabuleuses.

Le vrai scandale sanitaire, c’est qu’il n’y a aucune raison matérielle valable pour justifier la propriété privée des fruits de la recherche, ni celle des moyens de production ! Pour que l’humanité puisse vaincre les maladies et faire face aux futures pandémies, il faut dès aujourd’hui exiger la levée des brevets, et l’expropriation des grandes sociétés pharmaceutiques et des principaux laboratoires. Les progrès scientifiques en matière de santé doivent servir à tous et fonctionner sous le contrôle de leurs salariés, qui ont les mêmes intérêts que la population et sont les plus à même de pouvoir répondre à ses besoins. Il n’est plus possible de laisser les capitalistes gérer un aspect de notre vie aussi important que celui de la santé.