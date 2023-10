Blocage du lycée Colbert après la convocation d’une élève pour une « jupe trop longue »

Ce matin 3 octobre, les lycéens de Colbert à Paris ont bloqué leur établissement pour contester l’interdiction des abayas dans les écoles, dernière offensive islamophobe du gouvernement. Une élève aurait été convoquée pour une jupe trop longue. En réponse, les lycéens ont barricadé les grilles de l’établissement et ont déployé des banderoles autour du bâtiment : « Stop Islamophobie d’État » et « Islamophobie =/= Laïcité ». « A bas l’État islamophobe ! » scandaient des centaines de lycéens devant les portes de leur établissement. Vers midi, des policiers de la CSI sont intervenus pour débloquer le lycée.

Une solidarité exemplaire contre l’offensive islamophobe qui a marqué cette rentrée avec la mise en place de l’interdiction des abayas dans les écoles par Gabriel Attal. Cette mesure s’est concrétisé en véritable traque des élèves musulmanes ou perçues comme tel, qu’elles portent ou non le vêtement en question. Depuis septembre, dans des lycées partout en France, des élèves dénoncent des propos sexistes et racistes sur leurs tenues et leurs corps, ou disent qu’elles sont fichées par la direction, notamment si elles portent le voile en dehors de l’école. Dans un texte, les lycéens de Colbert ont dénoncé l’injustice et le sexisme de ces mesures : « Si nos habits sont “trop courts” on nous empêche de rentrer en cours MAIS si nos habits sont “trop longs” on nous interdit l’accès à l’établissement. »

Au lycée Utrillo à Stains, 70% des personnels s’étaient mis en grève dès le début de l’année pour dénoncer cette mesure islamophobe sur les tenues ainsi que la casse des moyens dans l’éducation. Une démarche qui montre la voie à suivre dans l’éducation, aux côtés des élèves et des parents. C’est en ce sens que les grévistes interpellaient leurs syndicats la semaine dernière, pour leur demander de jouer leur rôle d’organisateur et de coordinateur des luttes, afin de poser un véritable plan de bataille à la hauteur des attaques racistes et sécuritaires du gouvernement, partie intégrante d’un plan global d’attaques contre l’enseignement public.